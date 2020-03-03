﻿ترامب يتهم الديمقراطيين بـ«تسييس» قضية كورونا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدارته لاحتواء أزمة فيروس "كورونا"، متهما الديمقراطيين بمحاولة "تسييس "هذه القضية.

وخطب ترامب أمام حشد من مؤيديه في مدينة "شارلوت " بولاية "نورث كارولينا " الأمريكية قائلا: "الديمقراطيون في واشنطن يحاولون تسييس أزمة "فيروس كورونا" ، وتشويه العمل النبيل الذي يضطلع به مختصونا في مجال الصحة العامة".

وأضاف - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه يجب إيقاف الهجمات السياسية التي يشنها بعض الديمقراطيين.

وأوضح أن الإجراءات المبكرة والصارمة التي طبقتها إدارته أثبتت صحتها بنسبة مائة في المائة - وذلك في إشارة إلى قراره بحظر السفر من الصين إلى بلاده ، كما أعلن مسئولون فرض المزيد من القيود على سفر أولئك الذين زاروا إيران، كما قاموا بزيادة تحذيرات السفر لأجزاء من إيطاليا وكوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وسعى الرئيس الأمريكي إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالفيروس، مشيرا إلى أن المسئولين الأمريكيين يتوقعون زيادة حالات الإصابة بالفيروس، إلا أنه لا داعي للخوف.

وكان الديمقراطيون قد وصفوا تعامل إدارة ترامب مع فيروس "كورونا" بأنها تفتقر إلى التحرك العاجل.