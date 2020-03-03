كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و812 حالة

ذكر مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 4 آلاف و812 حالة حتى منتصف الليلة الماضية، في زيادة 477 حالة عن العدد المسجل.

وأوضحت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن نسبة السيدات مثلت 3002 حالة أي 62.4% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد، وارتفعت حصيلة الوفيات من 22 حالة في منتصف ليل يوم الأحد الماضي إلى 29 حالة، حيث تم تأكيد حالة وفاة صباح اليوم في مستشفى جامعة كيه -ميونغ في مدينة دايغو.

وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس، 120 ألف شخص، وجاءت النتائج لـ85 ألفا و484 شخصا سلبية، وينتظر 35 ألفا و555 شخصا آخرين نتائجهم.