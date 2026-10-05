الكويت: استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل سوريا يقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى بـ«خط سوفا 53»، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يشكل تصعيداً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطق