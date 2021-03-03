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الأمن الجزائري يحبط محاولة لتفجير قنبلة بالعاصمة

الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:01 م

أحبطت أجهزة الأمن الجزائرية، محاولة تفجير قنبلة في عملية إجرامية بالعاصمة الجزائرية.

وكشفت وزارة الدفاع الوطنى في موقعها الرسمي على الإنترنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال هذا الأسبوع من تفكيك خلية مكونة من ثلاثة عناصر تنشط بجبال ولاية تيبازة غربي العاصمة.

وأوضحت الوزارة أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الخلية نقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدة الكاليتوس بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر.

وأضافت أن "هذه القنبلة والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، أمس الثلاثاء، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي".

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