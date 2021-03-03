نائب ميركل يعتزم تخفيف قيود كورونا بالنسبة للملقحين

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اعتزامه سرعة تخفيف القيود السارية للأشخاص الملقحين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل:" بمقدوري أن أتصور أن شهادة التطعيم يمكن استخدامها مثل اختبار كورونا السريع السلبي، حيث سيتمكن الملقحون من الدخول إلى كل الأماكن التي لا يمكن الدخول إليها إلا من خلال اختبار سريع".

وتحدث شولتس عن دراسات أولية أشارت إلى أن الأشخاص الملقحين قد لا ينقلون العدوى بشكل أو بآخر ومن ثم فإنهم لا يمثلون خطرا للعدوى.

وثمة مؤشرات في الوقت الراهن تفيد بأن من الممكن في المستقبل المنظور عودة السماح بزيارات المسارح ودور السينما وحدائق الجعة تبعا لمعدلات حدوث العدوى في كل إقليم ولكن بشرط إجراء اختبار كورونا حديث.

وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أن القيود السارية تعدت بشدة على حقوق المواطنين، لكنه أشار إلى أن هذه القيود مبررة طالما أن هناك سببا مقبولا لها.