تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم، مقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يقع ضمن المجمع الوزارى بالحى الحكومى، وذلك لمتابعة الأعمال النهائية لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير رافقه في الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وسيد عبدالله مساعد الوزير للموارد البشرية، وأمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران، وسيد اسماعيل رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزير اطلع خلال الجولة التفقدية على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية وتفقد أنظمة الانارة الذكية، وخدمات إدارة نظم المبني، بالإضافة إلى منافذ دخول وخروج العاملين تمهيداً لإستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

وذكر وزير الطيران أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أهم مشروع قومى للدولة المصرية، ويتماشى مع استراتيجية الدول لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠، مؤكدا أن العاصمة الإدارية هى مستقبل مصر الجديدة وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة والتى تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأوضح وزير الطيران أن الانتقال إلى الحى الحكومى الجديد يهدف إلى خلق نظام جديد للعمل يواكب تطورات المستقبل وبخاصة فى مجال التحول الرقمى والذى يهدف إلى دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج وذلك فى إطار استراتيجية الدول فى الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.