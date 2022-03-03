الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات عبر الأقمار الصناعية لأستراليا جراء الفيضانات الشديدة

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى أستراليا مايكل بولش، أن برنامج "كوبيرنيكوس" سيوفر لأستراليا تغطية عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في الاستجابة للحالة الطارئة الناجمة عن الفيضانات، وذلك وفقا لطلب السلطات الأسترالية في ظل تهديد ما يقرب من نصف مليون شخص بالإجلاء من منازلهم إلى شرق أستراليا التي تواجه فيضانات شديدة.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس أن برنامج "كوبيرنيكوس" زود كانبيرا بـ 28 خريطة للمناطق التي غمرتها الفيضانات منذ السبت الماضي.

وأضافت القناة البلجيكية أنه منذ عدة أيام، تحاول ولايات كوينزلاند الواقعة في شمال شرق أستراليا ونيوساوث ويلز في جنوب شرق البلاد، إدارة مواقف فوضوية تسببت فيها الفيضانات الشديدة.

وكانت حصيلة الفيضانات التاريخية التي ضربت ساحل شرق أستراليا إلى ما يقل عن 13 قتيلا.

يذكر أن برنامج "كوبيرنيكوس" هو برنامج الاتحاد الأوروبي لرصد الأرض الذي تنسقه وتديره المفوضية الأوروبية بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى تحقيق قدرة عالمية ومستمرة ومستقلة وعالية الجودة لرصد الأرض على نطاق واسع.