وزيرة الخارجية البريطانية: غزو روسيا لأوكرانيا سيسفر عن عواقب اقتصادية مدمرة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنّ غزو روسيا لأوكرانيا سيسفر عن عواقب اقتصادية وخيمة ومدمرة.

ونقلت وسائل إعلام عن قولها إنّ الغرب يهدف إلى شل الاقتصاد الروسي، والحد من قدرة الآلة الحربية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في غضون ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إنّ هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار للمساعدة في تهدئة الوضع في أوكرانيا.

وصرّح بأنّه من المهم للغاية تفادي نشوب نزاع مباشر بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا، وأشار إلى أنّ العقوبات على روسيا أثبتت نجاعتها رغم أنها في بدايتها.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.