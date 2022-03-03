المجر ترفع معدل الفائدة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا

رفع البنك المركزي المجري معدل الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، متخليا عن الإرشادات السابقة لدعم إحدى أكثر العملات تضررا في العالم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وزاد صناع السياسيات سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع، اليوم الخميس، بواقع 75 نقطة أساس إلى 35ر5%، وكان التقدير المتوسط لثمانية من خبراء الاقتصاد في استطلاع لبلومبرج هو زيادة بواقع 50 نقطة أساس.



وقبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي، لم تشر كل التوقعات إلى تغيير فيما كان بالفعل أعلى معدل فائدة رئيسي في الاتحاد الأوروبي.



وتراجع الفورنت بواقع أكثر من 5% أمام اليورو إلى معدل قياسي منخفض منذ بداية الحرب في الجارة الشرقية للمجر في 24 فبراير.