بن سلمان يبلغ بوتين استعداد السعودية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنّ الاتصال شهد بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدّد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.