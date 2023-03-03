ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا في الفترة من 29 حتى 31 مارس

أعلن مكتب الرئيس الألماني أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، يعتزم زيارة ألمانيا، في الفترة من 29 حتى 31 مارس الجاري، في أول رحلة له خارج البلاد، منذ اعتلى العرش.

وقال المكتب إن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وعقيلته إلكه بودنبندر، سوف يستقبلان الملك وقرينته الملكة كاميلا.

وبعد استقبال الملك بمراسم عسكرية، يوم 30 مارس من المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية في المساء بقصر بيليفو إلى جانب لقاءات أخرى في برلين وولاية براندنبورج.

ومن المنتظر أن يلقي تشارلز كلمة أمام البرلمان الألماني (بوندستاج). ويعتزم الرئيس الألماني وزوجته مرافقة الملك والملكة البريطانيين إلى هامبورج.