 ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا في الفترة من 29 حتى 31 مارس - بوابة الشروق
الجمعة 3 مارس 2023 4:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا في الفترة من 29 حتى 31 مارس

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:24 م

أعلن مكتب الرئيس الألماني أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، يعتزم زيارة ألمانيا، في الفترة من 29 حتى 31 مارس الجاري، في أول رحلة له خارج البلاد، منذ اعتلى العرش.

وقال المكتب إن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وعقيلته إلكه بودنبندر، سوف يستقبلان الملك وقرينته الملكة كاميلا.

وبعد استقبال الملك بمراسم عسكرية، يوم 30 مارس من المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية في المساء بقصر بيليفو إلى جانب لقاءات أخرى في برلين وولاية براندنبورج.

ومن المنتظر أن يلقي تشارلز كلمة أمام البرلمان الألماني (بوندستاج). ويعتزم الرئيس الألماني وزوجته مرافقة الملك والملكة البريطانيين إلى هامبورج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك