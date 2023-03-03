الزمالك يهزم سبورتنج في دوري محترفي اليد

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي على حساب نظيره سبورتنج بنتيجة 26/20، في إطار مباريات الدور الثاني من المجموعة الاولي بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، في طريق تحديد بطل الدوري والتي أقيمت علي صالة سبورتنج بمحافظة الاسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي سبورتنج بنتيجة 14/13.

ويحصل الفريق علي راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا للمباريات القادمة.

يقود الفريق فنيا ماتيو جارلدا مديرا فنيا وأحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.