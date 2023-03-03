إصابة 31 شخصا في حادث تصادم حافلة وشاحنة بألمانيا

أصيب نحو 31 شخصا في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سائق الحافلة عبر إلى المسار المقابل لطريق رئيسي في منطقة بيبراخ لأسباب لم تتضح بعد، ثم اصطدمت الحافلة بالشاحنة. وأصيب سائق الحافلة بجروح خطيرة في الحادث، ويتلقى علاجا في المستشفى مع عدد من الركاب.

وبحسب بيانات أولية للشرطة، أصيب 29 شابا كانوا على متن الحافلة بجروح طفيفة. وأصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة، ونجحت فرق الإنقاذ من إخراجه من الشاحنة بعد أن علق بها لفترة وجيزة.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7:13 صباحا (0613 بتوقيت جرينتش).