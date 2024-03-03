موسكو: ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا

قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن ألمانيا تستعد لحرب مع موسكو.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، تعليقا على تسريبات صوتية لضباط ألمان يتحدثون فيما بينهم حول إمكانية ضرب جسر القرم بصواريخ توروس الألمانية في إطار دعم برلين لكييف.

وأضاف أنه لا أحد يعلم عما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتز على علم بهذه التسجيلات الصوتية أم لا، مبينا أنه حتى ولو لم يكن على اطلاع بها "فإن هناك نماذج كثيرة من التاريخ لتوجيه الجيوش الحكومات المدنية نحو إشعال فتيل الحروب".

وعلق ميدفيديف على تسريبات ضباط القوات الجوية الألمانية بالقول: "ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وكانت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة "ورسيا اليوم" الإعلامية في روسيا، قد نشرت في وقت سابق تسجيلاً صوتياً مدته نصف ساعة، تتضمن حديث ضباط رفيعي المستوى في الجوية الألمانية، حول فرضية استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ توروس الألمانية البعيدة المدى لتأثيرها المحتمل على استهداف جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة مع الأراضي الروسية.

وكانت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت بأن موسكو طلبت توضيحا من برلين حول التسجيلات المذكورة، فيما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"المدهشة"، متهما "زملاءه" في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بـ"الكذب".

من جهتها، أعلنت الدفاع الألمانية إطلاق تحقيق حول كيفية حصول روسيا على التسريبات الصوتية، مؤكدة أن الاستخبارات العسكرية في البلاد اتخذت التدابير اللازمة في هذا الخصوص.