رسالة مؤثرة من هشام حلمي بكر لوالده: كان في جيش بيحاول ينقذك

قال هشام بكر، رجل الأعمال وابن الموسيقار الراحل حلمي بكر، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العائلة ‏بصدد التنسيق لتحديد موعد إقامة جنازة والده، مؤكدا أنها على الأرجح يوم الأحد‎.‎

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ووجه خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E»‎مساء السبت، رسالة مؤثرة لوالده الراحل باكيا:«كان في جيش بيحاول ينقذك، وأقول له والله العظيم أصحابك ‏وابنك وأحفادك وأخواتك كانوا جايين في جيش علشان ينقذوك، لكن للأسف مقدرناش وفشلنا، لكن حقك لن يذهبك ‏هدر».‏

وكشف ابن الموسيقار الراحل حلمي بكر عن حدث غريب وقع خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنته الأسبوع الماضي، ‏قبل تداول أخبار تدهور حالة والده الصحية بيومين‎.‎

وقال: «كنت أبحث عن أغاني عيد ميلاد على سبوتيفاي، ووجدت مجموعة أغاني شغلتها فكانت الأغنية ‏الأولى (هابي بيرث داي)، لكن الأغنية الثانية كانت غريبة جدًا، كانت أغنية (هابي بيرث داي) من ألحان ‏والدي التي غناها وليد توفيق (أنزل يا جميل على الساحة)، كأنه كان يناديني».‏

وتابع: «والدتي كانت موجودة، ونظرت إليها، فقلت لها لم أختر هذه الأغنية، غريبة ظهرت لوحدها، وقلت لبنتي ‏جدك هو ملحن الأغنية وكانت فخورة جدًا بين أصحابها». ‏