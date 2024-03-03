رسالة مؤثرة من هشام حلمي بكر لوالده: كان في جيش بيحاول ينقذك

قال هشام بكر، رجل الأعمال وابن الموسيقار الراحل حلمي بكر، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العائلة بصدد التنسيق لتحديد موعد إقامة جنازة والده، مؤكدا أنها على الأرجح يوم الأحد.
ووجه خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»مساء السبت، رسالة مؤثرة لوالده الراحل باكيا:«كان في جيش بيحاول ينقذك، وأقول له والله العظيم أصحابك وابنك وأحفادك وأخواتك كانوا جايين في جيش علشان ينقذوك، لكن للأسف مقدرناش وفشلنا، لكن حقك لن يذهبك هدر».
وكشف ابن الموسيقار الراحل حلمي بكر عن حدث غريب وقع خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنته الأسبوع الماضي، قبل تداول أخبار تدهور حالة والده الصحية بيومين.
وقال: «كنت أبحث عن أغاني عيد ميلاد على سبوتيفاي، ووجدت مجموعة أغاني شغلتها فكانت الأغنية الأولى (هابي بيرث داي)، لكن الأغنية الثانية كانت غريبة جدًا، كانت أغنية (هابي بيرث داي) من ألحان والدي التي غناها وليد توفيق (أنزل يا جميل على الساحة)، كأنه كان يناديني».
وتابع: «والدتي كانت موجودة، ونظرت إليها، فقلت لها لم أختر هذه الأغنية، غريبة ظهرت لوحدها، وقلت لبنتي جدك هو ملحن الأغنية وكانت فخورة جدًا بين أصحابها».