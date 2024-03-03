عامر حسين يكشف حقيقة دخوله في مشادة مع هيثم عرابي

علق عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على لجنة المسابقات، على أنباء نشوب مشادة بينه وبين هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

قال عامر حسين في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" لم تحدث أي مشادة بيني وبين هيثم عرابي خلال مباراة سموحة وصافحته قبل اللقاء بشكل طبيعي لكنه كان يجلس في مكان بعيد عني ولم نتقابل مرة أخرى".

أضاف:" فيوتشر حصل على أكثر من حقه لأنه لعب في الكونفدرالية بعد 6 أيام من مواجهة المقاولون في الدوري".

أتم عامر حسين:" دوري المجموعتين لا يوفر التكافؤ لأندية المسابقة وتغيير شكل الدوري في الموسم المقبل أمر حتمي".