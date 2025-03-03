 بن ستيلر يخطف الأنظار بإطلالة مبهجة على السجادة الحمراء لحفل أوسكار 97 - بوابة الشروق
الإثنين 3 مارس 2025 5:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بن ستيلر يخطف الأنظار بإطلالة مبهجة على السجادة الحمراء لحفل أوسكار 97

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 4:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 4:19 ص

حضر النجم العالمي بن ستيلر على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، وخطف الأنظار كعادته بأسلوبه المرح والمميز، وارتدى بدلة أنيقة بتصميم غير تقليدي، مزج فيها بين الأناقة والطابع الكوميدي الذي يشتهر به، ليضفي لمسة من الحيوية على الأجواء.

ويعد بن ستيلر من النجوم الذين يتركون بصمة أينما تواجد، إذ يتميز بحضوره الطاغي وروح الفكاهة التي جعلته أحد أبرز وجوه الكوميديا في هوليوود.

وعلى الرغم من عدم تواجده ضمن قوائم المرشحين هذا العام، إلا أن ظهوره على السجادة الحمراء جاء ليضيف طابعا خاصا على الليلة الأهم في صناعة السينما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك