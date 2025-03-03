فينيسيوس: مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة ولكننا نحب هذا الديربي

شدد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق تحسن منذ مواجهة مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

ريال مدريد يستضيف جاره أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة، ولكننا نحب هذا الديربي، ونحب أن نخوض تلك المواجهات دائمًا.. بالنسبة لي، ستكون هذه المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسيكون احتفالًا رائعًا في ملعبنا إذا حققنا الفوز».

وأضاف: «أعيش أشياء لا تصدق في ريال مدريد، 300 مباراة بهذا القميص حلم من أحلامي، وآمل أن نستمر في تحقيق الأحلام مع الميرنجي.. منذ مواجهة مانشستر سيتي، نلعب بشكل أفضل، ولذلك نريد تكرار الأمر غدًا».

وتطرق النجم البرازيلي للحديث عن حكام الليجا وحكام دوري الأبطال، بقوله: «الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين، ويطلقون الصافرات في الوقت المناسب.. لا نحب الحديث عن الحكام، ولكن من المهم أن يتعلم الجميع».

وأوضح: «أكثر شيء يجعلني متوترًا في الملعب، عندما لا يشهر الحكام البطاقات للخصوم، وبمجرد أن أعترض يشهرونها في وجهي أنا.. لذلك يرى البعض أنني أفعل أشياء لا ينبغي لي أن أفعلها، لكن يجب أن يعلم الجميع أنني ما زلت بعمر 24 عامًا، ولا يزال لدي الكثير لأتعلمه، وسأستمر في التعلم حتى نهاية مسيرتي».

وأتم: «الخسارة الماضية أمام ريال بيتيس كنا نفتقر إلى كل شيء، بعد 20 دقيقة ارتكبنا الأخطاء، ولا يمكنك ارتكاب أخطاء في مثل هذه المباريات، مثلما هو الأمر في مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا».