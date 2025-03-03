 إلهام شاهين: الصلاة ممكن تتأجل وقت العمل.. والفن ليس مجرد تسلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إلهام شاهين: الصلاة ممكن تتأجل وقت العمل.. والفن ليس مجرد تسلية

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 1:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 3:06 ص

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن تقديرها للدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، لكنها أبدت اختلافا مع وجهة نظرها حول ضرورة الصلاة فور سماع الأذان.
وقالت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «هي دراسة دين أنا مش دراسة للدين، وترى من وجهة نظر الشرع أنه بمجرد أن يؤذن الأذان؛ الناس لازم تصلي فورًا»، متسائلة: «لو في بنك مثلًا، هل كل الموظفين يتركون عملهم ويصلون فورًا؟ هل ده بيحصل في مصر مبيحصلش! دي حاجة ممكن تتأجل».


ورأت أن الأذان لا يفرض إيقافا شاملا للأنشطة وتوجها فوريًا للصلاة وفقا للقوانين السارية في الدولة، معقبة: «لو هي شايفة أن ده لازم يحصل هي عالمة دين ممكن تطالب الدولة بكدا، لكن أنا مش شايفة في دولتي أن هي دي قوانينا مجرد الأذان أن يؤذن فكل الأماكن تتوقف عن العمل، والناس كلها تجري على الصلاة».


وتحدثت عن نظرة البعض للفن، قائلة: «أعتقد أن كل من يقول هذا الرأي ينظر للفن على أنه إيه يعني الشغل يتوقف مش مشكلة، وكأنه مش حاجة مهمة للتسلية».

 

 


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