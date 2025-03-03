عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن تقديرها للدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، لكنها أبدت اختلافا مع وجهة نظرها حول ضرورة الصلاة فور سماع الأذان.

وقالت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «هي دراسة دين أنا مش دراسة للدين، وترى من وجهة نظر الشرع أنه بمجرد أن يؤذن الأذان؛ الناس لازم تصلي فورًا»، متسائلة: «لو في بنك مثلًا، هل كل الموظفين يتركون عملهم ويصلون فورًا؟ هل ده بيحصل في مصر مبيحصلش! دي حاجة ممكن تتأجل».



ورأت أن الأذان لا يفرض إيقافا شاملا للأنشطة وتوجها فوريًا للصلاة وفقا للقوانين السارية في الدولة، معقبة: «لو هي شايفة أن ده لازم يحصل هي عالمة دين ممكن تطالب الدولة بكدا، لكن أنا مش شايفة في دولتي أن هي دي قوانينا مجرد الأذان أن يؤذن فكل الأماكن تتوقف عن العمل، والناس كلها تجري على الصلاة».

وأضافت أنها لا ترى وجوب أداء الصلاة بين الأذان والإقامة؛ بل في أي وقت بين الصلوات، قائلة: «مفهومي أن الصلاة أي وقت ما بين الصلاة والثانية، ممكن يكون مفهومي غلط، وتكون مش مقبولة، وأن لازم تكون لحظة الأذان ولو صليت بعدها بـ 10 دقائق أو بنصف ساعة مش هتتقبل مثلا، أو الثواب يكون أقل؛ الله أعلم جايز يكون كدا».



وتحدثت عن نظرة البعض للفن، قائلة: «أعتقد أن كل من يقول هذا الرأي ينظر للفن على أنه إيه يعني الشغل يتوقف مش مشكلة، وكأنه مش حاجة مهمة للتسلية».