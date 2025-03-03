انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بعد تصريحاته بأن نهاية الحرب مع روسيا لا تزال بعيدة للغاية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال الخاصة به "هذا هو أسوأ تصريح كان يمكن أن يدلي به زيلنسكي، وأمريكا لن تتحمله لفترة أطول!".

وقال زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأحد إنه يعتقد أن الحرب ستستمر لبعض الوقت، بينما حاول تقديم نظرة إيجابية للعلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أعقاب اجتماعه المثير للجدل في البيت الأبيض مع الرئيس الجمهوري ونائب الرئيس جيه دي فانس.