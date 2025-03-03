بدأ موسم دراما رمضان، ومعه انطلقت العديد من القصص والشخصيات والموضوعات الاجتماعية المتنوعة، ومن الموضوعات التي طُرحت في الحلقة الأولى لاثنين من المسلسلات موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل.

فقد عرض مسلسل إخواتي ومسلسل فهد البطل، هذه المشكلة التي تواجه النساء من خلال مشاهد تعكس صعوبة الموقف، مع اختلاف التناول الدرامي وردود فعل الشخصيات بناء على دراما المسلسل وسمات كل شخصية.

• فهد البطل

في مسلسل فهد البطل تتعرض راوية (كارولين عزمي) العاملة في أحد المصانع إلى مضايقات من مديرها في العمل، حيث يحاول استدراجها أثناء فترات الراحة إلى أماكن مغلقة ومحاولة التحرش بها لفظيا وجسديا، وتطور الأمر إلى محاولة الاغتصاب، ولكن وفق تطور الأحداث ينقذها شقيقها ويدافع عنها، وينتهي الأمر بالسجن بعد وفاة المعتدي.

• إخواتي

أما في مسلسل إخواتي، يعرض العمل نفس المشكلة ولكن بصورة أخرى، حيث يحاول صاحب مصنع ملابس التحرش اللفظي بعاملة لديه، وعندما يتطور الأمر في أول مرة من تحرش لفظي إلى جسدي، تضع سهى (نيللي كريم) يد صاحب المصنع تحت إحدى الماكينات وتصيبه إصابة كبيرة في يده، وفي اليوم الثاني يحاول الانتقام منها لكنها تدافع عن نفسها وتشعل النيران في المكان.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز وكارولين عزمي وميرنا نور الدين ولوسي وصفوة، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ومسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي ومحمد ممدوح وحاتم صلاح وعلي صبحي ونبيل عيسى وثراء جبيل، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن هناك اتفاقية C190 العالمية والتي تم إطلاقها عام ٢٠١٩ معنية بالحد من العنف والتحرش في أماكن العمل، وتضع مجموعة من التدابير وسياسات الحماية وتنظم أغلب المعاملات التي تحدث في محيط العمل، وهي معلنة من منظمة العمل الدولية، وقد اطلقت كثير من المؤسسات النسوية الحقوقية في مصر دعوات للتصديق على هذه الاتفاقية لحماية النساء العاملات، منها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، التي نشرت عقب عرض هذه الحلقات منشورا على منصة فيسبوك تجدد من خلاله دعوتها للتصديق على الاتفاقية بناء على واقع النساء الصعب في أماكن العمل.