محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح

قال محمد إصلاح، محامي نوال ومنى الدجوي والحفيدتين، إن الدكتورة نوال الدجوي حافظت على صلتها الأسرية ولم تقطعها عن أحفادها طوال الفترة التي تلت اكتشافها لعملية نقل أسهم ضخمة منها لصالح حفيدها الراحل الدكتور أحمد الدجوي، وإيهاب محاميها الخاص السابق، دون علمها في يناير 2023، على حد قوله.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إلى أنها قامت بما رأته «جديرًا بالتعديل فيما يخص البيوع لابنتها الراحلة الدكتورة منى».

وشدد أن وجود الأحفاد في حياة الدكتورة نوال كان «شيئا مقبولا جدًا ومحل تعامل ليس به أي مشكلة على الإطلاق، إلى أن حدثت الطامة الكبرى بتقديم طلب الحجر في 3 أغسطس 2024».

وأضاف أن الدكتورة نوال فوجئت باتصال هاتفي من النيابة العامة يطلب حضورها بعد أن قدم حفيدها «ع» طلبا لتوقيع الحجر عليها، مشيرا إلى أن الطلب نص على أنه «يتقدم بالطلب لإصابتها بمرض الزهايمر وتصلب شرايين المخ، الذي أودى إلى عدم قدرتها على مباشرة مسئولياتها سواء الشخصية أو إدارة مؤسساتها التعليمية».

وقرأت الإعلامية لميس الحديدي، تحقيق النيابة الرسمي ما قالته الدكتورة نوال على لسانها: «حضرت اليوم لأن عمرو حفيدي قدم طلب توقيع الحجر علي لأني تقدمت في العمر ولا أستطيع إدارة أموالي، وكل الكلام غير صحيح، أنا بصحة جيدة وأستطيع إدارة أموالي، لا شيء أنساه. والسبب أنه يريد أن يستولي على أموالي».

وحول سبب عدم تقسيمها للورث في حياتها من ابنها وبنتها الراحلين، قال إنه لم يكن متواجدًا في تلك الفترة، لكن عندما سأل قيل له: «لا أحد كان يتخيل أن يُعرض على أم مصر أنها لن تكون موجودة لتبدأ التصرف على هذا الأساس »، متابعا: «عندما فُتح الحديث عن هذا الأمر، وتم تحميلي هذا الطلب من المرحوم أحمد وافقت الدكتورة نوال».

وكشف عن محاولة الفقيد الراحل الصلح، قائلا: «في أول لقاء مع المرحوم أحمد وحده بعيدا عن الأشرار كان 26 يناير الماضي، وأحمد عرض علي الصلح وعرضت على الدكتورة نوال فوافقت».

وشيعت جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، إلى مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة.

وأصدرت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق من أمس، قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال طائلة من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه.