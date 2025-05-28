فاجنر مديرا فنيا جديدا لأوجسبورج

أعلن أوجسبورج، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ساندرو فاجنر، مساعد جوليان ناجلسمان في المنتخب الألماني، كمدير فني جديد للفريق.

وسيتولى ساندرو فاجنر المنصب خلفا للدنماركي جيس ثروب، ووقع على عقد يمتد حتى عام 2028.

وقال أوجسبورج في بيان أنه أنهى عقده مع ثورب بالتراضي، كما أعلن عن رحيل مديره الرياضي مارينكو يورينديتش: "وذلك بعد عدة أيام من التحليل في نهاية الموسم المنقضي".

وثارت بعض التكهنات بشأن التعاقد مع فاجنر منذ فترة.

وأعلن فاجنر (37 عاما) في نهاية أبريل الماضي أنه سيغادر الاتحاد الألماني بعد نهاية مشوار المنتخب في بطولة دوري الأمم الأوروبية في مرحلتها النهائية والتي ستقام بين الرابع والثامن من يونيو القادم.

وقال المهاجم السابق: "أرغب في اتخاذ الخطوة التالية قريبًا، ليس سرًا أنني أرغب في العمل كمدير فني في يوم ما".

من جانبه قال جوليان ناجلسمان: "يمكنني أن أشعر بشكل شخصي برغبة ساندرو في أن يكون مديرًا فنيًا، وأحترم قراره".