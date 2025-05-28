انتحار شخص شنقًا بسبب الديون بقرية دوار جبلة في الفيوم

أقدم شخص على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله بقرية دوار جبلة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب تراكم الديون وعدم قدرته على سدادها.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بشنق نفسه داخل منزله بقرية دوار جبلة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى يُدعى "عبد الله. ع. م"، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ويقيم بالقرية ذاتها.

وكشفت التحريات أن المتوفى كان يعاني من ضغوط مالية شديدة وتراكم للديون، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياته، حيث قام بتجهيز حبل وربطه في سقف إحدى غرف منزله، ثم شنق نفسه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.