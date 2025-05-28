مهرجان الدار البيضاء يكرّم الفنان أحمد حلمي في دورته السادسة

أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تكريم الفنان المصري أحمد حلمي خلال فعاليات دورته السادسة، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 20 يونيو المقبل، في مدينة الدار البيضاء (كازابلانكا) بالمغرب.

وقالت إدارة المهرجان في بيان رسمي: "بكل فخر، يسعدنا أن نعلن عن تكريم النجم المصري أحمد حلمي في الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي"، كما تم نشر بوستر رسمي للفنان يحمل شعار المهرجان.

وترأس الدورة السادسة من المهرجان الإعلامية فاطمة النوالي آزر.

وكان المهرجان قد كشف خلال الأيام الماضية عن البوستر الرسمي للدورة، والذي استُوحي تصميمه من الطراز المعماري المغربي.

وسبق أن كرّم المهرجان في دوراته السابقة عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان المصري حسين فهمي، والفنان السوري أيمن زيدان، والممثلة المغربية جليلة التلمسي، والفنان المغربي الراحل محمد الخلفي، إلى جانب الناقد اللبناني إبراهيم العريس.