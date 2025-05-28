أوبلاك عن إنجازه في الدوري الإسباني: أفضل البطولات الجماعية

أعرب السلوفيني يان أوبلاك، نجم أتلتيكو مدريد، عن فخره بعد أن أصبح أول حارس في تاريخ الليجا يفوز بجائزة "زامورا" ست مرات، مؤكدًا أنه ما زال يطمح لحصد المزيد من الألقاب.

وقال يان أوبلاك في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "حارس بمفرده لا يستطيع تحقيق هذا، وفريق بدون حارس لا يستطيع كذلك، في النهاية، الأمر يتعلق بالفريق، إنه شيء جماعي، هذا رائع، لكنني أفضل الألقاب الجماعية".

وكان أوبلاك قد نال الأحد الماضي لقب الحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في موسم واحد بالليجا، ليحقق بذلك جائزة "زامورا" للمرة السادسة في مسيرته.

وسبق أن فاز بها في مواسم 2015-2016 (استقبل 18 هدفًا)، 2016-2017 (21 هدفًا)، 2017-2018 (22 هدفًا)، 2018-2019 (27 هدفًا)، و2020-2021 (25 هدفًا).

وكان أوبلاك متساويًا مع حارسي برشلونة السابقين فيكتور فالديز وأنطوني راماليتس بخمسة ألقاب لكل منهما، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي.

ويعكس الإنجاز ثبات مستوى أوبلاك وتأثيره الكبير مع أتلتيكو مدريد، لكنه رغم الأرقام الفردية يضع النجاح الجماعي على رأس أولوياته، ويواصل تمسكه بالطموح في مواصلة المنافسة على البطولات.