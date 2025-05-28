عضو مجلس أمناء جامعة MSA: أحمد الدجوي قبل وساطتي للصلح وتمنى إنهاء الخلافات

أشادت الدكتورة عالية المهدي، عضو مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، بالدكتورة نوال الدجوي، واصفة إياها بأنها سيدة صاحبة إنجاز ودور في مجال التعليم على كل المستويات وإسهام رائع في مجال التعليم الخاص.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة «المحور» إلى ارتباطهما بعلاقة طيبة للغاية، رغم أن آخر مرة رأتها كانت في فبراير الماضي.

وكشفت عن تواصها مع الفقيد الراحل الدكتور أحمد الدجوي لحل الخلافات الأسرية نظرًا لتأثيرها على مسيرة الجامعة، قائلة: «عندما سمعت عن الخلافات بين الأحفاد، شعرت بالقلق وتواصلت مع الدكتور أحمد الدجوي، طلبت منهم يحافظوا على مسيرة الجامعة، قال لي: يا ريت والله حضرتك».

وكشفت أنها عرضت عليه شخصية معينة للتدخل كواسطة لحل الخلافات، متابعة: «أحمد قبل وتواصل معه، لكن للأسف، كانت هذه الشخصية في الخارج وعندما عادت مصر، أنا سافرت خارج مصر، وبمجرد عودتي حصلت حادثة السرقة، فلم يحدث تواصل؛ لكن أحمد كان عنده رغبة في إصلاح الحال والتصالح، كانت الرغبة موجودة».

وأشارت إلى معرفتها بالراحل أحمد الدجوي منذ عام 2003، عندما كان شابا صغيرا هو وشقيقه عمرو، خلال فترة عملها كنائب رئيس الجامعة، مضيفة: «كنا على تواصل مع الدكتور شريف والدهما، والشابان أحمد وعمرو، وكلهم كانوا في منتهى الأخلاق ونموذج لشباب مهذب وجميل جدًا، حضرت مناقشة رسالة أحمد رحمه الله عليه للماجستير والدكتوراه، وكان يتصل بي يدعوني في كل فرصة».

وأعربت عن اعتقادها الراسخ بأن «أمورًا كثيرة يمكن أن تتغير للأفضل إذا ما ظهرت الدكتورة نوال وتحدثت»، مشيرة إلى أن «كلماتها ستهدئ النفوس وتوضح العديد من المسائل الهامة جدًا خلال الفترة المقبلة».

وشيعت جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب(MSA)، إلى مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة.

وأصدرت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق من أمس، قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه.