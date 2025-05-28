حرر معلم بمدرسة عبدالكريم سليمان الابتدائية، التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، المحضر رقم 14813 جنح لسنة 2028 بمركز شرطة طامية، اتهم فيه ولي أمر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث كدمات وسحجات به، وذلك أثناء تأدية عمله، على خلفية منعه نجل المعتدي من الغش أثناء الامتحان.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بقيام المعلم "نبيل. م. أ" بتحرير محضر ضد "محمد. خ. ح"، ولي أمر التلميذ "حسام"، يتهمه فيه بالاعتداء عليه خلال اليوم الأخير من امتحانات المرحلة الابتدائية.

وأشار المعلم في أقواله بمحضر التحقيق إلى أنه منع نجل المتهم من الغش أثناء لجنة الامتحان، فقام التلميذ بإبلاغ والده، الذي حضر إلى المدرسة واعتدى عليه داخل اللجنة، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها ولي الأمر بتوجيه عدة لكمات وضربات للمعلم، مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في الوجه والجسد.

وقد تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم، ولي أمر التلميذ.