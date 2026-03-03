أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى أكثر من مليون و268 ألفا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و268 ألفا و520 فردا، من بينهم 790 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11718 دبابات، و24131 مركبة قتالية مدرعة، و37842 نظام مدفعية، و1655 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1319 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و154698 طائرة مسيرة، و4384 صواريخ كروز، و30 سفينة حربية، وغواصتين، و80992 من المركبات وخزانات الوقود، و4075 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.