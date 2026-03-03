العراق يقلص عمليات الإنتاج في حقل الرميلة بسبب الأحداث الخطيرة في المنطقة 

قررت شركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية في العراق اليوم الثلاثاء، تقليص عمليات إنتاح النفط الخام في حقل الرميلة بمقدار 100% ابتداء من اليوم.

وذكر منشور لشركة نفط البصرة وزع اليوم "أنه نتيجة للأحداث السياسية الدوليك بالغة الخطورة وماترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز؛ ما أدى إلى تعطيل الملاحة الدوليك وعزوف الناقلات النفطية عن الدخول الي حوض الخليج مما تسبب في شحة توفير الناقلات إلى مؤانئنا الجنوبية وتوقف التحميل لبعض المستودعات مما أدى إرتفاع الخزين إلى مستويات حرجة".

وأوضح أن كل هذه المتغييرات تستدعي "تقليص الإنتاج والضخ بمقدار 100% في حقل الرميلة الجنوبي إبتداء من اليوم".

ويعد حقل الرميلة الذي تتولى شركة بريتش بتروليوم البريطانية إدارة العمليات الإنتاجية فيه بمحافظة البصرة بمعدل يصل إلى مليون 400 الف برميل يوميا من كبرى الحقول النفطية في العراق ويقع بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

ويبلغ معدل إنتاج النفط الخام في العراق حاليا 4 ملايين و273 الف برميل يوميا، فيما يبلغ سقف الصادرات 3 ملايين و600 الف برميل يوميا من جميع الحقول النفطية بما فيها حقول إقليم كردستان.