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نائبة بريطانية تطالب زعيم «العمال» بالانسحاب من محادثات «ماي» حال رفضها مناقشة استفتاء جديد

لندن- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 2:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 2:29 م

طالبت النائبة العمالية في البرلمان البريطاني مارجريت بيكيت اليوم الأربعاء، زعيم حزب العمال جيريمي كوربين بالانسحاب من المحادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن رفضت أن تناقش إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وجاءت تصريحات بيكيت - وزيرة الخارجية البريطانية السابقة عن حزب العمال - متزامنة مع إجراء محادثات بين ماي وكوربين من المقرر أن تبدأ اليوم ، في محاولة لكسر حالة الجمود حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية.

وأضافت النائبة العمالية - خلال مؤتمر صحفي نظمته حملة "تصويت الشعب" لإجراء استفتاء جديد على بريكست - أن كوربين يشغل الآن وضعًا في غاية القوة، مطالبة بالحصول على ثلاثة تنازلات من ماي هي: إجراء تصويت شعبي "تأكيدي" بشأن اتفاق بريكست، وتمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من التكتل الأوروبي، واستبعاد سيناريو الخروج بدون اتفاق.

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