وزير التجارة السعودي: نسعى إلى مد جسور متينة مع العراق في مختلف المجالات

قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى مد جسور متينة مع العراق من أجل التواصل السياسي والاقتصادي والثقافي وفي مجالات أخرى بين البلدين.

وجاءت تصريحات القصبي عقب وصوله إلى بغداد على رأس وفد سعودي ضم أكثر من 100 شخصية رفيعة المستوى، بينهم وزراء ووكلاء وزارات ورجال أعمال، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للمجلس التنسيقي العراقي-السعودي.

وأضاف القصبي قائلًا: "إن البلدين تربطهما علاقات كبيرة ويسعى الطرفان لتعزيزها، مشير إلى أن الهدف من الزيارة، هو تعزيز العلاقات والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".

من جهة أخرى، قال ثامر الغضبان، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي في تصريح مماثل "نحن سعداء بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد نموًا مضطردًا، ويتضمن منهاج هذه الزيارة عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مذكرات التفاهم على مستويات الاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة والحج وغيرها".

وأوضح الغضبان: "تم استكمال بعض ملفات دورة المجلس التنسيقي الحالية وستكون هناك جلسات جادة لتوطيد العلاقات بين البلدين ، فضلا عن وجود خطوات مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية مع الأشقاء، من أجل بناء ودعم التعاون الثنائي المشترك وخصوصا بين القطاع الخاص العراقي والسعودي".