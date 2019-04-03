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أقرت الحكومة الكورية الجنوبية إنفاق 4.4 مليار وون (3.8 مليون دولار) من صندوق التعاون بين الكوريتين لمشروع بناء " طريق المشاة للسلام حول المنطقة منزوعة السلاح"، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

وصرحت وزارة الوحدة اليوم بأنها أقرت ذلك في الدورة الـ304 للاجتماع الاستشاري لتنشيط التبادل والتعاون بين الكوريتين.

وبموجب القرار، سيتم انفاق حوالي 4 مليارات و381 مليون وون من صندوق التعاون بين الكوريتين كجزء من التكاليف لتنفيذ المشروع.

وسيتم انفاق المبلغ لتركيب مرافق متعلقة بسلامة الزوار مثل كاميرات المراقبة وغيرها.