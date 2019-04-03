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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، من التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، بما في ذلك انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال ستولتنبرج أمام الكونجرس "لا توجد أي نية لدى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ نووية برية في أوروبا... لكن الحلف سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الرادع الفعال"، بحسب وكالة "رويترز".

واستغل ستولتنبرج خطابه أيضا للدفاع عن "أنجح تحالف في التاريخ" والذي كثيرا ما سخر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أعضاء الكونجرس، الذين حيوا ستولتنبرج بالهتاف والتصفيق، إنهم اعتبروا خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشيوخ فرصة لمعاودة التأكيد على الالتزام الأمريكي تجاه حلف الأطلسي.

وقال ستولتنبرج: "حلف شمال الأطلسي مفيد بالنسبة لأوروبا، ومفيد أيضا للولايات المتحدة".

والتقى ستولتنبرج أمس الثلاثاء مع ترامب الذي قال إن ضغوطه على دول الحلف لتحمل المزيد من تكاليفها الدفاعية يزيد مساهمات تلك الدول بعشرات المليارات من الدولارات لكن الحلفاء ربما يتعين عليهم زيادة ميزانياتهم أكثر.

وقال ستولتنبرج إن الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تزيد إنفاقها الدفاعي "بالمليارات".