الاتحاد الأوروبي يعين مسؤولا سلوفاكيا للإشراف على تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

عين الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية السلوفاكي السابق ميروسلاف لايتشاك، ممثلا خاصا له للإشراف على تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

تجدر الإشارة إلى أن بلجراد ترفض الاعتراف بإقليمها السابق الذى أعلن عن استقلاله عام 2008. وتتطلع الدولتان إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين عليهما تسوية خلافاتهما قبل أن تتاح لهما فرصة الانضمام إلى التكتل.

ويتولى لايتشاك هذه المسؤولية في ظل غرق كوسوفو في أزمة سياسية. وقد يواجه لايتشاك اتجاها عدائيا أيضا لأن سلوفاكيا واحدة من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو، إلى جانب إسبانيا واليونان ورومانيا وقبرص.

وفي 20 مارس، سرب رئيس كوسوفو هاشم تقي خبر تعيين لايتشاك عبر موقع تويتر وأعرب صراحة عن تشاؤمه بشأن فرصه في دفع المحادثات المتوقفة قدما.

وقال تقي: "أهنئه على الوظيفة الجيدة التي حصل عليها. لكن مهمته الجديدة محكوم عليها بالفشل؛ بسبب سجله في منع سلوفاكيا من الاعتراف بكوسوفو".