«يويفا» يهدد بالإبعاد القاري في حال الإلغاء«غير المبرر» للدوريات

رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة أنه "من المبكر" و"غير المبرر" لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مهددا بالابعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي لا تُستَكمَل.

ويأتي موقف الاتحاد القاري بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بانهاء الموسم و"قبول الترتيب الحالي (...) كتصنيف نهائي".

وفي البيان الذي أرسله الجمعة بالاشتراك مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أبدى رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "ثقة" باحتمال عودة المنافسات "في الأشهر المقبلة"، مضيفا "نعتقد أن أي قرار بانهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه وليس له ما يبرره".

ومن المتوقع أن تصدق الجمعية العمومية على قرار رابطة الدوري البلجيكي بايقاف الموسم نهائيا في 15 أبريل الحالي، وما يترتب عن ذلك من تتويج لبروج باللقب بما أنه كان يتقدم بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.

وشهد الدوري انهاء 29 مرحلة من اصل 30 ضمن الدوري المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف" والتي كان مقررا ان يشارك فيها أول ستة اندية في الترتيب. ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الاول الى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الاولى، والثالث الى الدور الفاصل من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وقرر مجلس ادارة الرابطة الذي اجتمع عبر الفيديو الخميس "بالاجماع انه من غير المرغوب فيه، بصرف النظر عن السيناريو، متابعة المسابقة بعد 30 يونيو" وتمنى "عدم استئناف مسابقات موسم 2019-2020".

وعمليا تم الغاء الدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام الدوري المصغر.

وكان 17 ناديا من اصل 24 في الدرجتين الاولى والثانية عبروا الاسبوع الماضي عن رغبتهم بانهاء الموسم.

وأكدت رابطة الدوري اتخاذ قرارها بعد علمها بتوصيات السلطات "والتي بموجبها من غير المرجح اقامة مباريات بحضور جماهير قبل 30 يونيو".

وتسببت جائحة "كوفيد-19" بوفاة أكثر من ألف شخص في بلجيكا، بحسب بيان رسمي صادر الخميس عن الهيئات الصحية.

وفي البيان الصادر الجمعة، أشار الاتحاد الأوروبي الى أنه مستعد حتى لإرجاء استئناف دوري أبطال أوروبا من أجل السماح بانهاء البطولات الوطنية، كاشفا بأن "مجموعات العمل... على تواصل يومي لضمان الوصول الى الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء المسابقات... بما في ذلك إمكانية استئناف مسابقتي +ويفا+ (أي دوري الأبطال ويوروبا ليغ) بعد انتهاء الدوريات المحلية"، في تموز/يوليو أو آب/أغسطس.

ويُتخَوف بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية منتصف الشهر الحالي، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث هناك مطالبة بانهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".

ورأى البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ورابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية أنه "من الأهمية القصوى... منح الألقاب الرياضية على أساس النتائج... يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين".

وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحا أن "المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف "السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط"، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطا بانهاء الموسم بأكمله.

وختم البيان "يحتفظ +ويفا+ بالحق في تقييم أحقية الأندية التي سيتم قبولها في مسابقاته للأندية في موسم 2020-2021".

وردا على ما صدر عن الاتحاد الأوروبي، كشفت رابطة الدوري البلجيكي أنها أجرت مناقشات "بناءة" مع الهيئة القارية صباح الجمعة، لكنها "اعترضت على أي نهج من شأنه أن يجبر الدوري على الاستمرار في ظل الأزمة الصحية الحالية"، داعية الى "مقاربة مختلفة" تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البطولات والبلدان.