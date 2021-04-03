رئيس الحكومة الليبية يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، نازحي مدينة تاورغاء القاطنين في مخيمات خارج المدينة، للعودة وإغلاق هذه المخيمات، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم الأهالي في سبيل ذلك.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال زيارة الدبيبة، اليوم السبت، إلى مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها، بحسب بيان للحكومة.

ورافق الدبيبة، خلال الزيارة، التي تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة، وزراء التعليم العالي، والمواصلات، والدولة لشؤون المهجرين، والدولة لشؤون الرئيس.

وألقى الدبيبة، خلال الزيارة، كلمة أكد فيها دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين، مع توفير الخدمات اللازمة لذلك، قائلًا: «عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بألا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ومحتاج داخل وخارج ليبيا».

وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، «ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين».