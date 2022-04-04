أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاج عنف جنسي يستهدف السيدات والفتيات

اتهم سياسيون أوكرانيون القوات الروسية بالبلاد، بارتكاب أعمال عنف جنسية تستهدف السيدات والفتيات الأوكرانيات.

وفي مقطع مصور على تويتر اليوم الأحد، قال نائب البرلمان أولكسي كونشارينكو، إنه تم العثور على جثث سيدات عاريات على جانب طريق ليس بعيدا عن كييف. وقال: "تدركون ما حدث"، مضيفا أنه بعد الاعتداء على السيدات، حاول الروس حرق جثثهن.

وقال عمدة قرية اربين قرب كييف، ألكسندر ماركوشين، إنه تم إطلاق النار على سيدات وفتيات في إربين، قائلا لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" إنه دهسهن بالدبابات.

ولم يصدر رد فوري على هذه المزاعم من جانب الروس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في رسالة مصورة نشرت على تويتر، إنه كلما تمكن الجيش الأوكراني من "تحرير" الأراضي المحتلة من جانب الروس بشكل أسرع، فإنه سوف يتم احترام المزيد من حقوق الإنسان هناك.

وقال كوليبا: "لن يتم اغتصاب سيدات. لن يضطر أطفال لمشاهدة أمهاتهن وهن يتعرضن للاغتصاب. لن يتعرض مدنيون للقتل"، مضيفا أن أوكرانيا طلبت مساعدة للقيام بذلك، وقال: "نحن نريد أسلحة الآن".

يأتي ذلك بعد اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالمسؤولية عن مقتل 280 شخصا كان قد تم العثور على جثثهم في ضاحية بوتشا قرب كييف ،بعد انسحاب الجيش الروسي منها بعد قتال استمر لعدة أسابيع .

ولكن روسيا نفت هذا الاتهام.