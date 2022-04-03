المخابرات البريطانية: روسيا تمنع أوكرانيا من التزود بالإمدادات عبر البحر الأسود

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأحد، إن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، حسبما قالت وزارة الدفاع في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في نشرة دورية، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة: "الألغام في البحر الأسود تشكل خطرا جسيما على النشاط البحري".

وأضاف تقرير الوزارة أن مصدر الألغام غير واضح لكن من شبه المؤكد أن وجودها نتيجة للنشاط البحري لروسيا في المنطقة، مما يوضح كيف يؤثر غزوها لأوكرانيا على المصالح المحايدة والمدنية.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" بعد التحقق من صحة النبأ.