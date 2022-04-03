التضامن وأوقاف المنيا: توزيع ٤ أطنان لحوم ضمن صكوك الإطعام بالقرى

حضر ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، توزيع ٤ أطنان من اللحوم استكمالا لمشروع "لحوم صكوك الإطعام" على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة وكذلك المؤسسات الايوائية.

وقال وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة وكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والاكثر استحقاقا وتقديم أوجه الدعم لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وجاء ذلك بحضور مديري الإدارات الاجتماعية، إبراهيم عبد الجابر مدير الشؤون الإدارية؛ لتسليم كل إدارة حصتها من الصكوك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي اسهاما في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.