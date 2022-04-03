الأمين العام للناتو يعرب عن فزعه حيال موت العشرات في بوتشا بأوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، عن شعوره بالفزع حيال موت عشرات الأشخاص في ضاحية بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، قال ستولتنبرج: "هذه وحشية ضد المدنيين لم نشهد مثيلا لها في أوروبا منذ عقود".

وأضاف السياسي النرويجي أن: "مهاجمة المدنيين وقتلهم أمر مفزع وغير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هذا يؤكد ضرورة إنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع.

ونشرت صور لجثث في شوارع بوتشا الواقعة شمال غرب كييف، بعد انسحاب القوات الروسية منها، أثار حالة من الفزع على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بانسحاب القوات الروسية من محيط كييف، قال ستولتنبرج: "ما نراه ليس انسحابا حقيقيا، بل إن ما نراه هو أن روسيا تعيد تموضع قواتها".

وحذر الأمين العام للحلف الأطلسي من الإفراط في التفاؤل فالهجمات ستتواصل، كما أننا قلقون أيضا حيال تكثيف الهجمات ولاسيما في الجنوب وفي الشرق.