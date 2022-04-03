وزير الأوقاف: «الاختيار» عمل إبداعي جاد يكشف طبيعة أهل الشر وتاريخ الإخوان الأسود

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمسلسل «الاختيار»، قائلا إن هذا العمل بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة، من الغدر والخيانة والتآمر والتاريخ الأسود.

وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «الاختيار» عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر، مؤكدًا أن المسلسل يعرض معلومات مهمة.

وذكر أن طبيعة الأعمال الفنية أنها تعرض الحقائق في صورة فنية إبداعية مع إضافات خيالية، لكن هذه الإضافات في «الاختيار» لا تخرج عن أصل الجماعة وحقيقتها، مضيفًا أن المسلسل مغذى بالمعلومات الكاشفة لما كان من تؤامر لهذه الجماعة على الشعب والدولة المصرية، فكانوا يستبيحون القتل والدماء في سبيل تحقيق أغراضهم للوصول إلى السلطة بأي ثمن وعلى حساب الوطن والدين.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.