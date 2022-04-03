الصين تسجل إصابات قياسية بأوميكرون منذ ٢٠٢٠

سجّلت الصين أكثر من 13 ألف إصابة بكوفيد-19، اليوم الأحد، وهي حصيلة قياسية منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى قبل أكثر من عامين.

يأتي ذلك فيما قال مسئولو الصحة إنهم اكتشفوا نوعا فرعيا من المتحوّرة أوميكرون في منطقة شنجهاي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتعرض استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبناها الصين لضغط شديد مع انتشار الفيروس في كل أنحاء البلاد.

لكن الإصابات اليومية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير ووصلت إلى الآلاف خصوصا في بؤرة الوباء حاليا شنجهاي حيث كانت الشوارع خالية بشكل مخيف الأحد وحيث يخضع 25 مليون شخص لإجراءات الإغلاق.

واكتشف مسئولون في مدينة سوتشو الواقعة على مسافة 30 دقيقة غرب شنغهاي، نوعا فرعيا من المتحوّرة أوميكرون غير موجود في قواعد البيانات المحلية أو الدولية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية الأحد.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن المسئول في قطاع الصحة تشانج جون نائب مدير مركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها "هذا يعني اكتشاف نوع جديد من أوميكرون محليا".