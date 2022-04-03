بيرو ترفع الحد الأدنى للأجور وسط احتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار

وافق رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، بموجب مرسوم على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% بعد أيام من الاحتجاجات التي يؤجهها التضخم الآخذ فى الارتفاع .

وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 930 إلى 1025 سول أو 280 دولار، وهي الزيادة الأولى التي تتم الموافقة عليها منذ أربع سنوات وتأتي بعد سلسلة من الإجراءات المالية التي اتخذتها إدارة كاستيلو لإنهاء ستة أيام من الاحتجاجات التي قادها المزارعون وسائقو الشاحنات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسارع التضخم في آذار/مارس بأسرع وتيرة له منذ 24 عاما.

ويستفيد من قرار زيادة الأجور أكثر من 4ر1مليون شخص وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أيار/مايو.