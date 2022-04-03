وزير النقل يصدر عددا من القرارات بشأن قيادات ميناءي دمياط والإسكندرية

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع النقل البحري، حيث جرى تكليف اللواء بحري أحمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر للتشغيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الذي انتهت خدمته.

وذكرت وزارة النقل في بيان اليوم الأحد، أن قرارات الوزير، تضمنت تكليف اللواء بحري نهاد شاهين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة لميناء الإسكندرية للشئون المالية والتجارية والهندسية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة، التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.