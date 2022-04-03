 برلماني روسي رفيع المستوى: تقارير كييف حول مقتل مدنيين في بوتشا كاذبة - بوابة الشروق
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برلماني روسي رفيع المستوى: تقارير كييف حول مقتل مدنيين في بوتشا كاذبة

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:47 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:47 م

انتقد برلماني روسي رفيع المستوى تقارير كييف بشأن مزاعم قتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية على يد القوات الروسية ووصفها بالكاذبة.

وقال كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) لوكالة تاس اليوم الأحد، إنها "جريمة غير أخلاقية"، مضيفا أنه "ما من شك في أنه عرض مسرحي نظمته سلطات كييف، وهذه الحقيقة تعد جريمة، كما هو الحال بالنسبة لتضخيم كييف لهذا الموضوع، وحقيقة أن الغرب قد اختارها ويضخمها يجعلها شريكًا في هذا الأمر الساخر"، بحسب تعبيره.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الأحد، إن جميع القوات الروسية غادرت مدينة بوتشا في منطقة كييف منذ 30 مارس بينما ظهرت "أدلة على الجرائم" بعد أربعة أيام عندما وصل ضباط من مجلس الأمن الأوكراني إلى المدينة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية ، قال رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك في خطابه بالفيديو في 31 مارس أنه لا توجد قوات روسية في المدينة.

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