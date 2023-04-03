عرض مساء اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثانية عشر العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث عندما تذهب نادرة لدميانة وتدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بانتظارها شداد الفنان محمد لطفي، يعبر شداد لنادرة عن حبة وتطلب منه أن يتوقف عن هذا الحديث، وانتظارها عند الجبل وقت إقامة المولد لعدم لفت الانتباه.

يستعد عبد الجبار وأهل النجع لإقامة المولد، يلتف أهل النجع أمام منزل حسن أبو عصايا من أجل استلام "لفافة لحم" يخشى عطية من ثأر عبد الجبار لولدة أثناء إقامة المولد ويؤكد له حسن أبو عصايا أن عبد الجبار أعقل من ذلك.

يطلب عادل من والدة عطية قتل عمه حسن أبو عصايا مستغلين المولد حتى يظن الجميع ان عبد الجبار السبب في قتل عمه حسن أبو عصايا، يقتنع عطية ويقرؤون الفاتحة على ذلك.

يمشي عبد الجبار رفقة أولاده مهنئا أطفال أهل البلد بالمولد، ويقابل حسن أبو عصايا، ويسأله عبد الجبار عن ترشحه لمجلس الشعب، ويؤكد له مشاركته ويبادله عبد الجبار: "يجب أن تستعد جيداً".

نشاهد من مكان مرتفع، رجلا يحاول رصد أحد من اجل إطلاق النار عليه، يستعد الشيخ المتطرف وأعوانه من اجل استغلال المولد لأمر ما.

أثناء إقامة المولد نجد نادرة تنظر بجانبها لشوق مربية رضيعها يوسف، نجد علاء يشاهد غالية الراقصة، تذهب اليه إسراء وتخبره "كذباً بدافع الغيرة" أن والدة يريده.

يطلب عبد الجبار من علاء مناداة الشيخ المنزلاوي ليشاركهم احتفالات المولد، يقف مسعود وسط المولد ينظر لدميانة وتتابعه زوجته سميرة بنظراتها وتتوعد مسعود ويطلب منها بغضب أن تغادر وتهتم بابنتها.

تتحدث سميرة بحرقة مع إسراء وتخبرها عن حزنها بسبب شقاوة مسعود ورغبته الدائمة في معاكسة النساء، يعترض الشيخ حمزة طريق رقية وهي برفقة الأستاذ القاهري وسيم وتنهره رقيه، تتصل نادرة بدميانة وتخبرها أن تستعد لتنفيذ خطتها.

تذهب والدة عبيدة وعبيدة لحسن أبو عصايا لتشكره، بينما يحاول أحد الأشخاص إصابة حسن يخطئ وتصيب الرصاصة والدة عبيدة ويستنجد بالدكتورة أنس لمساعدة والدته، يحبط الشيخ حمزه مخطط الشيخ عمر ويعايره باهل بيته "رقية أخته".

يطرد عبد الجبار عبيدة من منزله ويسمح ببقاء والدته للغد، تقف نادرة تلفظ أنفاسها جراء ما حدث، نرى نادرة ورضيعها تستقل سيارة برفقة أخيها نبيل وبمساعدة دميانة، يراهم مسعود.