الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تحيي ثالث ليالي رمضان بمدينة الثغر

قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، عرضا فنيا مميزا في ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الإسكندرية، والمقامة على مسرح الجامعة، بالتعاون مع جمعية "أبناؤنا في عيوننا"، وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.



وتضمن الحفل، باقة من الأغنيات الطربية منها: "أنا بعشقك غنتها ياسمين، ثم تغنى زياد نجيب أغنية رمضان جانا، ثم قدم عمرو عادل أغنية ٦ الصبح، وتغنت علا عطيان بموال تلاه أغنية البت بيضا"، وسط تفاعل كبير من الحضور.



وقدمت الفرقة عزفا إيقاعيا جماعيا وصولو للفنانين لوجين، وعلي سامي، ويوسف عبد الحميد، والطفل أيهم طوسون.



وعلى هامش الفعاليات، قدمت فرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المدرب مصطفى جابر، منها: "رسالة، وأرض الشرق وفقرة التنورة المميزة".



والفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.



وجاءت بحضور د.لمياء خميس أستاذ القضايا المجتمعية بكلية التجارة، ود.عبد الله طايل مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، ود. عصام رجائي من البنك العقاري المصري، وعدد من المثقفين والطلاب الجامعيين.