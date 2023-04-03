البيت الأبيض: نضغط بشدة للإفراج عن مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا

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قال البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي"، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الخميس أنه اعتقل إيفان جيرشكوفيتش متهما إياه بجمع معلومات حول شركة دفاع روسية تعتبر من أسرار الدولة.

وتابع كيربي قائلا إن الولايات المتحدة تتابع "باهتمام وبقوة وعن كثب" اعتقاله.

وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى الوطن وأيضا بول ويلان"، مشيرا إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بتهمة التجسس.