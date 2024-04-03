أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 444 ألفا و370 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 444 ألفا و370 جنديا، بينهم 710 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7009 دبابات، منها 11 دبابة أمس الثلاثاء، و13368 مركبة قتالية مدرعة و11142 نظام مدفعية و1025 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و745 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8796 طائرة مسيرة، و2059 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14813 من المركبات وخزانات الوقود، و1838 من وحدات المعدات الخاصة.



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